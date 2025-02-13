В РФ говорят об угрозе дефицита нефтепродуктов из-за проблем с их вывозом по железной дороге

Российские нефтяные компании столкнулись с проблемами при отправке цистерн с нефтеналивными грузами по железной дороге, так как компания РЖД ("Российские железные дороги") отказывается принимать их к перевозке. Это создает угрозу срыва поставок на внутренний рынок России.

Об этом пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, более 40% суточной погрузки не принимают к перевозке, и по итогам первой недели февраля среднесуточная погрузка нефти и нефтепродуктов сократилась на 16% год к году и на 12% - к январю.

В РЖД пояснили, что основной причиной невыполнения плана перевозок является то, что грузоотправители груза не предъявляют груз к перевозке.

Отмечается, что особенно критическая ситуация для Самарской группы НПЗ и "Ангарской нефтехимической компании", но сложности с отгрузкой есть также и у других компаний, в частности "Газпромнефти".

Нефтяники со своей стороны предупреждают о возможных проблемах с обеспечением внутреннего рынка топливом в феврале, а также о недополучении РЖД тарифной выручки.

Напомним:

Россия оказалась перед угрозой сокращения добычи нефти из-за санкций США и атаки украинских беспилотников.