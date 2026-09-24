Уряд Росії пропонує обкласти громадян додатковим податком на пасивний дохід

Міністерство фінансів Росії в рамках бюджетного пакета запропонувало включити пасивні доходи до основної податкової бази з ПДФО та оподатковувати їх за ставкою 13–22%.

Про це повідомляє російське медіа "Коммерсант".

Йдеться про доходи у вигляді дивідендів, відсотків за вкладами, операцій з цінними паперами та цифровими правами, від продажу майна, за договорами страхування та дарування.

Наразі такі доходи оподатковуються за ставкою 13–15%: 13% для сум до 2,4 млн рублів і 15% для вищих сум, без подальшого підвищення ставки.

Тепер ці доходи будуть підсумовуватися з іншими та підпадати під загальну прогресивну шкалу ПДФО, що може призвести до застосування ставок до 22% для росіян з високими доходами.

Поправки не торкнуться чинного винятку для невеликих вкладів – неоподатковуваного порогу до 1 млн рублів.

Зміни також не поширюватимуться на доходи учасників війни в Україні. Пропонована уніфікація торкнеться не більше 6% населення, яке має оподатковувані доходи, – приблизно 4 млн громадян.

Читайте також Ще два роки війни. Економіка Росії відмовляється впадати в рецесію

Нагадаємо:

У вересні 2025 року Міністерство фінансів Росії запропонувало законопроєкт про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%. Пізніше його ухвалили, а податки для росіян зросли з 1 січня 2026 року.