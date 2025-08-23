Громадськість тисне на пенсійний фонд Норвегії аби він позбувся інвестицій у Ізраїль

Громадськість та окремі політики вимагають Суверенний фонд Норвегії позбутись своїх інвестицій у Ізраїльські компанії, які на думку цих людей сприяють армії Ізраїля у Секторі Газа.

Про це повідомляє Reuters.

Громадськість та політики вимагають від уряду напередодні виборів позбутись частки Суверенного фонду Норвегії у ізраїльських компаніях, що беруть участь у війні проти Сектору Гази.

Соціалістична ліва партія заявила, що підтримає майбутній уряд лейбористів лише в тому випадку, якщо він позбудеться всіх компаній, причетних до того, що вона назвала "незаконною війною Ізраїлю в Газі".

"Це найгірша криза в моєму житті. Це серйозна ситуація, тому що йдеться про довіру до фонду" , — заявив генеральний директор норвезького Суверенного фонду Ніколай Танген шведській газеті Dagens Industri.

В інтерв'ю Reuters минулого тижня Танген виключив можливість своєї відставки, заявивши, що він виконав мандат фонду, як було вирішено парламентом.

З 30 червня фонд позбувся акцій 23 ізраїльських компаній після повідомлень у ЗМІ про те, що він придбав частку в компанії, яка виробляє реактивні двигуни та забезпечує технічне обслуговування ізраїльських винищувачів.

За даними фонду, станом на 14 серпня він мав акції 38 ізраїльських компаній на суму 1,85 млрд доларів у таких секторах, як банківська справа, технології, споживчі товари та промисловість.

18 серпня міністр фінансів Єнс Столтенберг заявив, що очікуються подальші виходи з інвестицій.

Прихильники виходу з інвестицій в Ізраїлі стверджують, що Норвегія сприяє порушенню міжнародного права, інвестуючи в компанії, що ведуть діяльність на окупованих палестинських територіях.

Вони також стверджують, що офіційний процес виходу з інвестицій, який відповідає етичним принципам, встановленим парламентом, займає занадто багато часу, тоді як прихильники вважають, що це необхідно для забезпечення справедливості.

Проте противники виведення інвестицій стверджують, що офіційний процес є необхідним і що виділення однієї країни може порушувати етичні правила.

Суверенний фонд Норвегії є найбільшим у світі, він інвестує доходи Норвегії від нафти і газу за кордоном, щоб не перегрівати внутрішню економіку. Його розмір у 2 трильйони доларів еквівалентний 355 000 доларів на кожного норвежця, чоловіка, жінку і дитину.

Хоча представники фонду заявляють, що можуть впоратися з поточними викликами громадськості, вони переймаються цим у приватному порядку.

Агентство Reuters отримало протокол засідання від 6 грудня на підставі запиту про доступ до інформації, про який раніше не повідомлялося.

З нього випливає, що оператор фонду Norges Bank Investment Management (NBIM), Рада з етики та міністерство фінансів обговорювали, як збалансувати етичні інвестиції, уникаючи при цьому їх неправильного тлумачення як ворожих дій уряду.