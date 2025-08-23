Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Громадськість тисне на пенсійний фонд Норвегії аби він позбувся інвестицій у Ізраїль

Володимир Тунік-Фриз — 23 серпня, 18:00
Громадськість тисне на пенсійний фонд Норвегії аби він позбувся інвестицій у Ізраїль
Getty Images

Громадськість та окремі політики вимагають Суверенний фонд Норвегії позбутись своїх інвестицій у Ізраїльські компанії, які на думку цих людей сприяють армії Ізраїля у Секторі Газа.

Про це повідомляє Reuters.

Громадськість та політики вимагають від уряду напередодні виборів позбутись частки Суверенного фонду Норвегії у ізраїльських компаніях, що беруть участь у війні проти Сектору Гази.

Соціалістична ліва партія заявила, що підтримає майбутній уряд лейбористів лише в тому випадку, якщо він позбудеться всіх компаній, причетних до того, що вона назвала "незаконною війною Ізраїлю в Газі".

"Це найгірша криза в моєму житті. Це серйозна ситуація, тому що йдеться про довіру до фонду" , — заявив генеральний директор норвезького Суверенного фонду Ніколай Танген шведській газеті Dagens Industri.

В інтерв'ю Reuters минулого тижня Танген виключив можливість своєї відставки, заявивши, що він виконав мандат фонду, як було вирішено парламентом.

З 30 червня фонд позбувся акцій 23 ізраїльських компаній після повідомлень у ЗМІ про те, що він придбав частку в компанії, яка виробляє реактивні двигуни та забезпечує технічне обслуговування ізраїльських винищувачів.

За даними фонду, станом на 14 серпня він мав акції 38 ізраїльських компаній на суму 1,85 млрд доларів у таких секторах, як банківська справа, технології, споживчі товари та промисловість.

18 серпня міністр фінансів Єнс Столтенберг заявив, що очікуються подальші виходи з інвестицій.

Прихильники виходу з інвестицій в Ізраїлі стверджують, що Норвегія сприяє порушенню міжнародного права, інвестуючи в компанії, що ведуть діяльність на окупованих палестинських територіях.

Вони також стверджують, що офіційний процес виходу з інвестицій, який відповідає етичним принципам, встановленим парламентом, займає занадто багато часу, тоді як прихильники вважають, що це необхідно для забезпечення справедливості.

Проте противники виведення інвестицій стверджують, що офіційний процес є необхідним і що виділення однієї країни може порушувати етичні правила.

Суверенний фонд Норвегії є найбільшим у світі, він інвестує доходи Норвегії від нафти і газу за кордоном, щоб не перегрівати внутрішню економіку. Його розмір у 2 трильйони доларів еквівалентний 355 000 доларів на кожного норвежця, чоловіка, жінку і дитину.

Хоча представники фонду заявляють, що можуть впоратися з поточними викликами громадськості, вони переймаються цим у приватному порядку.

Агентство Reuters отримало протокол засідання від 6 грудня на підставі запиту про доступ до інформації, про який раніше не повідомлялося.

З нього випливає, що оператор фонду Norges Bank Investment Management (NBIM), Рада з етики та міністерство фінансів обговорювали, як збалансувати етичні інвестиції, уникаючи при цьому їх неправильного тлумачення як ворожих дій уряду.

світ Норвегія Ізраїль

Ізраїль

Громадськість тисне на пенсійний фонд Норвегії аби він позбувся інвестицій у Ізраїль
Економіка Ізраїля несподівано скоротилася через війну з Іраном – Bloomberg
Зріс товарообіг: Україна пропонує Ізраїлю поновити роботу міжурядової економічної комісії

Останні новини