У МЗС прокоментували перебіг роботи над угодою про надра зі США

У МЗС України заявили, що укладання угоди про надра зі США "просувається вперед", попри те, що підписання планувалося завершити до минулої суботи.

Про це повідомляє видання Sky News з посиланням на слова речника МЗС Георгія Тихого.

"Україна зацікавлена в укладенні цієї угоди", - сказав Тихий під час сесії запитань і відповідей у прямому ефірі на платформі X. Він вважає, що українська та американська команди добре просуваються в роботі над цим питанням.

"Ми рухаємося вперед. Робота триває щодня. Саме це я чую від наших колег, які займаються угодою. Ми хотіли б, щоб її було фіналізовано якомога швидше", - додав Тихий.

Водночас не було озвучено якихось термінів щодо того, коли угоду між країнами можуть підписати.

Нагадаємо:

Україна та Сполучені Штати Америки наблизилися до підписання угоди про корисні копалини, яке може статися цього тижня.

Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.

Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.