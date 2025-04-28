В МИД прокомментировали ход работы над соглашением о недрах с США

В МИД Украины заявили, что заключение соглашения о недрах с США "продвигается вперед", несмотря на то, что подписание планировалось завершить до прошлой субботы.

Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на слова спикера МИД Георгия Тихого.

"Украина заинтересована в заключении этого соглашения", - сказал Тихий во время сессии вопросов и ответов в прямом эфире на платформе X. Он считает, что украинская и американская команды хорошо продвигаются в работе над этим вопросом.

"Мы движемся вперед. Работа продолжается ежедневно. Именно это я слышу от наших коллег, которые занимаются соглашением. Мы хотели бы, чтобы оно было финализировано как можно скорее", - добавил Тихий.

В то же время не было озвучено каких-то сроков относительно того, когда соглашение между странами могут подписать.

Напомним:

Украина и Соединенные Штаты Америки приблизились к подписанию соглашения о полезных ископаемых, которое может произойти на этой неделе.

Украинская делегация 11-12 апреля провела технические консультации в Вашингтоне с администрацией президента Дональда Трампа по соглашению о доступе к полезным ископаемым.

Министерство экономики Украины обнародовало текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления.

Будущий совместный инвестиционный фонд Украины и США будет иметь право инвестировать как в разработку месторождений полезных ископаемых, так и в инфраструктурные проекты.