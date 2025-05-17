У Литві різко зросла кількість повітряних куль із контрабандою із Білорусі

Державна прикордонна служба Литви (VSAT) фіксує різке зростання кількості випадків використання повітряних куль для передавання контрабанди з Білорусі.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Лише за перші п’ять місяців 2025 року VSAT зафіксовала понад 230 таких випадків – більше, ніж за весь попередній рік.

Найсвіжіший інцидент стався 15 травня у Вільнюсі: на вулиці приземлилася куля з вантажем у 1,5 тисячі пачок контрабандних цигарок.

За словами представника VSAT Гєдрюса Мішутіса, повітряні кулі запускаються з Білорусі, підіймаються на велику висоту й оснащені GPS-передавачами. Вони майже невидимі для радарів, що ускладнює їх виявлення. Коли куля приземляється, контрабандисти намагаються швидко забрати вантаж.

Він зазначив, що завдяки оперативним даним прикордонники не лише перехоплюють кулі, але й затримують злочинні групи – цього року вже понад 60 осіб були спіймані при спробі забрати контрабанду.

На початку жовтня 2024 року колишня міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.

Коментар міністерки пролунав після того, як на територію Вільнюського аеропорту впала повітряна куля, яка, ймовірно, прибула з Білорусі з контрабандними сигаретами.

А на початку грудня прикордонники Литви перехопили у Швянченіському районі безпілотний літак контрабандистів, який прибув із Білорусі.

8 січня уряд Литви дозволив офіцерам використовувати спеціальні боєприпаси і снаряди для знищення метеорологічних аеростатів, безпілотників та інших літаючих об'єктів.