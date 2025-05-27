У Литві досі купують російський аміак, попри рекомендації уряду не мати економічних зв'язків із РФ

До Литви, яка ще у 2022 році повністю відмовилася від російського газу, продовжують постачати аміак, що виробляється з нього.

Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT.

Як зазначається в публікації, за останні три роки в країну було імпортовано російського аміаку на суму 157,3 млн євро.

LRT отримало докази, що російський аміак купує литовська Achema. Це найбільший у країнах Балтії виробник азотних добрив. 17 травня компанія зупинила власний аміачний цех через високі ціни на газ.

У литовській компанії пояснили, що змушені була купити російський аміак, щоб виконати свої зобов'язання за договорами з клієнтами.

"Ми здійснили одноразове придбання аміаку у непідсанкційного постачальника", – заявила представниця Achema.

У компанії пояснили, що в країнах Балтії немає жодного робочого аміачного термінала, тому неможливо купувати аміак у постачальників зі США чи інших країн.

LRT зазначає, що Achema купила аміак у хімічної компанії "Щекіноазот" (Тульська область). Доставляли його залізницею через Білорусь. На фото вагонів, які є у розпорядженні LRT, видно, що вони належать російській логістичній компанії Nova Trade.

У компанії LTG Cargo ("дочка" Литовських залізниць), яка брала участь у перевезенні аміаку для Achema, повідомили, що в Євросоюзі немає заборони на імпорт цієї речовини з Росії.

Раніше міністр економіки та інновацій Литви Лукас Савіцкас казав, що "будь-які економічні зв'язки з Росією слід оцінювати вкрай негативно, навіть якщо вони, можливо, і законні", зазначає LRT.

За даними Державного агентства статистики, у період з 2020 до 2025 рік практично весь аміак, що імпортується до Литви (від 91% до майже 100%) був російським.

За даними The Insider, у 2024 році до Литви з Росії надійшло близько 237 000 тонн аміаку.

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