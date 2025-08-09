У Китай повертається побоювання щодо дефляції

Ціни виробників у Китаї в липні впали більше, ніж очікувалося, тоді як споживчі ціни залишилися без змін, що підкреслює вплив млявого внутрішнього попиту та тривалої невизначеності в торгівлі на настрої споживачів і бізнесу.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни виробників знижуються вже більше двох років, і дані, опубліковані в суботу, свідчать про те, що початкові зусилля з подолання цінової конкуренції ще не дали значних результатів.

Дефляційний тиск змусив китайську владу зайнятися проблемою надлишкових потужностей у ключових галузях промисловості.

Індекс цін виробників в липні впав на 3,6% в річному вимірі, як показали дані Національного бюро статистики, не виправдавши прогнози економістів про падіння на 3,3% і зрівнявшись з майже дворічним мінімумом, зафіксованим в червні.

Екстремальні погодні умови та невизначеність у світовій торгівлі сприяли зниженню цін у деяких галузях, зазначила в заяві головний статистик NBS Дон Ліцзюань.

При цьому, індекс споживчих цін Китаю в липні залишився на рівні попереднього року, порівняно з 0,1% зростанням у червні, що перевершило прогноз Reuters про зниження на 0,1%.

Базова інфляція, яка не враховує нестабільні ціни на продукти харчування та паливо, у липні становила 0,8% порівняно з попереднім роком, що є найвищим показником за 17 місяців. Ціни на продукти харчування впали на 1,6% після зниження на 0,3% у червні.

"Сектор нерухомості не стабілізувався. Економіка все ще більше підтримується зовнішнім попитом, ніж внутрішнім споживанням. Ринок праці залишається слабким", — сказав головний економіст Pinpoint Asset Management Чжівей Чжан.