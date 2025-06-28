Канадські виробники сталі заявляють, що заходи щодо захисту від мит є недостатніми

Представники канадської сталеливарної промисловості заявили урядовцям на зустрічі цього тижня, що їхні заходи щодо захисту галузі від наслідків мит США є недостатніми.

Про це повідомляє Reuters.

У четвер виробники сталі зустрілися з Патріком Хейлі, заступником міністра торгівлі та фінансів, та іншими представниками міністерства, повідомивши їм, що заходи, оголошені на початку цього місяця, не захищають галузь від демпінгу сталі і можуть спричинити масові звільнення, заявили представники.

На початку цього місяця президент США Дональд Трамп підвищив імпортні мита на сталь і алюміній з 25% до 50%. Канада є найбільшим постачальником металів до Сполучених Штатів.

Представники галузі на зустрічі попросили уряд поширити тарифні квоти на всі країни, які застосовують недобросовісні торговельні практики, навіть якщо вони мають угоди про вільну торгівлю.

Вони заявили, що Європа та Азія почали перенаправляти свою продукцію до Канади, щоб уникнути американських мит, що робить вітчизняну сталь неконкурентоспроможною.

Канадська асоціація виробників сталі заявила в окремій заяві в четвер, що в її нинішньому вигляді тарифна квота мало сприятиме підтримці галузі.

Канадська металургійна промисловість звільнила 1000 працівників з моменту введення перших американських тарифів у березні, і можливі подальші звільнення, заявила асоціація.