Брак грошей: у Бєлгородській області РФ перестали виплачувати компенсації за обстріли
Мешканцям Бєлгородської області Російської Федерації перестали виплачувати компенсації за пошкоджені під час обстрілів автомобілі, оскільки на це закінчилися кошти.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на відповідь заступниці губернатора регіону Ольги Медведєвої одній із мешканок Бєлгорода, яка поскаржилася на відсутність відшкодування за згорілу машину та зруйнований гараж.
У листі чиновниці йдеться, що позабюджетний "Фонд розвитку соціального благополуччя та народної підтримки" призупинив виплати за пошкоджений у результаті атак ЗСУ транспорт "через відсутність коштів, передбачених для цієї мети".
При цьому потерпілій, за її словами, пів року "брехали про те, що вона стоїть в окремій черзі на отримання виплати", а мер Бєлгорода В'ячеслав Демидов особисто обіцяв допомогти з усуненням наслідків атаки.
У самому фонді жінці також повідомили, що "у підсумку все взагалі закрили, фонд не працює".
Також влада запропонувала їй 11 тис. руб. у вигляді відшкодування за згорілий гараж і попросила "розгребти завали" на місці удару.
До цього мешканці Бєлгороду неодноразово скаржилися на відмови у компенсаціях за авто під різними приводами. Одному чоловікові, щоб довести факт збитку, радили надіслати фото пошкодженого транспорту в заблокованому Telegram, купивши для цього VPN.
Мешканці села Колосково у Валуйському окрузі РФ відмовили у виплаті за знищений під час атаки БПЛА автомобіль, оскільки власник машини — її чоловік — загинув під час удару, а компенсації належать лише власникам.
Група "Русагро", найбільший у Росії вертикально інтегрований агрохолдинг, який посідає 2 місце в країні за виробництвом м'яса, входить до п'ятірки лідерів з виробництва цукру, а також володіє 700 тисячами га сільськогосподарських угідь, почала закривати підприємства в Бєлгородській області.