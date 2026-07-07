Австралійські діти легко обходять заборону на використання соцмереж

Австралійські онлайн-платформи зазнають труднощів уже на першому етапі впровадження перевірки віку користувачів, що робить першу у світі заборону на використання соціальних мереж підлітками неефективною.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідження групи експертів, яка консультувала уряд щодо впровадження цих обмежень.

З грудня новий австралійський закон про соціальні мережі зобов'язує такі платформи, як Instagram, Snapchat та YouTube, забороняти створення акаунтів особам віком до 16 років.

Оператори повинні вживати "розумних заходів" для дотримання вимог, а уряд рекомендує використовувати кілька рівнів перевірки для визначення віку користувачів.

Однак ця заборона зазнала широкої критики: дослідження показують, що більшість осіб віком до 16 років все ще мають доступ до цих платформ, що змусило Австралію минулого місяця подвоїти максимальний розмір штрафу та попередити про судові позови проти технологічних гігантів за невиконання вимог.

Команда тестувальників програмного забезпечення, яка минулого року випробувала програмне забезпечення для перевірки віку на понад 1 000 австралійців, виявила, що платформи не вимагали підтвердження віку для жодного з 50 акаунтів, які вона відкрила після набрання законом чинності та в яких вказала вік 16 років.

Цей раніше не оприлюднений висновок виявляє значну недооцінену ваду: початковий етап перевірки — під час якого на основі загальної онлайн-активності користувача визначається приблизний віковий діапазон — судячи з усього, не виявляє молодих користувачів для подальшої перевірки.

"Вас повинні попросити підтвердити свій вік, але нас жодного разу не просили підтвердити вік або скористатися засобами перевірки віку", — зазначив Ендрю Хаммонд, директор тестувальної компанії KJR, яка провела перше випробування у 2025 році.

Жодна з платформ не дозволяла користувачам реєструватися, якщо вони заявляли, що їм менше 16 років.

Однак, як показало подальше дослідження, лише одна — австралійська платформа для прямих трансляцій Kick — відмовилася дозволяти користувачам створювати акаунти без підтвердження віку.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року уряд Австралії першим у світі заборонив доступ до соціальних мереж дітям віком до 16 років.