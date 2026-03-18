США послабили санкції для угод із нафтовою компанією Венесуели

США послабили санкції для певних угод із венесуельською державною нафтовою компанією PDVSA.

Про це повідомило міністерство фінансів США, пише Reuters.

Цей виняток із санкцій, які президент США Дональд Трамп запровадив проти PDVSA у 2019 році під час свого першого терміну, став останнім кроком адміністрації з пом'якшення обмежень щодо Венесуели.

Вплив цього рішення поки що лишається невизначеним, оскільки продажі венесуельської нафти зараз контролюють США: виручка надходить на рахунки під контролем Сполучених Штатів, а потім розподіляється тимчасовому уряду Венесуели.

Трамп прагне залучити енергетичні компанії до інвестицій обсягом 100 млрд доларів у занепалу нафтову галузь Венесуели, яка постраждала від багаторічної занедбаності, корупції та санкцій США.

Нагадаємо:

Міністерство нафти Венесуели призупинило дію 19 угод про розподіл продукції в нафтовому секторі з приватними компаніями, підписаних за адміністрації президента Ніколаса Мадуро, але країна всеодно продає по ним нафту.