Талібан вимкнув інтернет у Афганістані

Афганістан постраждав від величезного відключення комунікацій після того, як влада талібів почала відключати оптоволоконні з'єднання в декількох провінціях.

Про це повідомляє The Guardian.

"Зараз по всій країні діє відключення телекомунікацій", — повідомила Netblocks, організація, що стежить за кібербезпекою та управлінням інтернетом.

Влада Талібану почала боротьбу з доступом до інтернету на початку цього місяця, фактично відключивши високошвидкісний інтернет у кількох регіонах.

Протягом останніх кількох тижнів інтернет-з'єднання було надзвичайно повільним або переривчастим.

Телефонні послуги часто маршрутизуються через інтернет, використовуючи ті самі оптоволоконні лінії, особливо в країнах з обмеженою телекомунікаційною інфраструктурою.

"Тому фізичне відключення оптоволоконного інтернету також призведе до відключення мобільних і стаціонарних телефонних послуг", — зазначила Netblocks.

16 вересня речник провінції Балх Аттаулла Заїд заявив, що за наказом лідера в північній провінції повністю заборонено використання оптоволоконного інтернету.

"Цей захід було вжито для запобігання порокам, і по всій країні будуть запроваджені альтернативні варіанти для задоволення потреб у підключенні до мережі", – написав він у соціальних мережах.

На той час про такі самі обмеження повідомлялося в північних провінціях Бадахшан і Тахар, а також у Кандагарі, Гельманді, Нангархарі та Урузгані на півдні.

