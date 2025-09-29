Талібан вимкнув інтернет у Афганістані
Афганістан постраждав від величезного відключення комунікацій після того, як влада талібів почала відключати оптоволоконні з'єднання в декількох провінціях.
Про це повідомляє The Guardian.
"Зараз по всій країні діє відключення телекомунікацій", — повідомила Netblocks, організація, що стежить за кібербезпекою та управлінням інтернетом.
Влада Талібану почала боротьбу з доступом до інтернету на початку цього місяця, фактично відключивши високошвидкісний інтернет у кількох регіонах.
Протягом останніх кількох тижнів інтернет-з'єднання було надзвичайно повільним або переривчастим.
Телефонні послуги часто маршрутизуються через інтернет, використовуючи ті самі оптоволоконні лінії, особливо в країнах з обмеженою телекомунікаційною інфраструктурою.
"Тому фізичне відключення оптоволоконного інтернету також призведе до відключення мобільних і стаціонарних телефонних послуг", — зазначила Netblocks.
16 вересня речник провінції Балх Аттаулла Заїд заявив, що за наказом лідера в північній провінції повністю заборонено використання оптоволоконного інтернету.
"Цей захід було вжито для запобігання порокам, і по всій країні будуть запроваджені альтернативні варіанти для задоволення потреб у підключенні до мережі", – написав він у соціальних мережах.
На той час про такі самі обмеження повідомлялося в північних провінціях Бадахшан і Тахар, а також у Кандагарі, Гельманді, Нангархарі та Урузгані на півдні.
