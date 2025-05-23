Талібан домовляється з РФ та Китаєм про торгівлю в національних валютах

Адміністрація Талібану веде активні переговори з Росією щодо переходу на розрахунки в національних валютах у двосторонній торгівлі.

Про це пише Reuters.

За словами виконувача обов’язків міністра торгівлі Афганістану Хаджі Нуруддін Азізі, технічні команди обох країн уже працюють над відповідною угодою.

Азізі також повідомив, що подібні пропозиції направлено Китаю, і переговори вже ведуться з представниками китайського посольства в Кабулі.

"Ми зараз беремо участь у спеціалізованих обговореннях цього питання з урахуванням регіональних і глобальних економічних умов, санкцій і викликів, з якими стикаються Афганістан і Росія. Тривають технічні дискусії", — сказав міністр.

На сьогодні двостороння торгівля між Росією й Афганістаном становить близько 300 млн дол на рік, але Талібан очікує, що обсяги зростатимуть. Афганістан планує збільшити імпорт нафтопродуктів і пластмас із Росії.

Щодо Китаю, то міністр повідомив, що щорічна торгівля з цією країною сягає близько 1 млрд дол, і створено спільну робочу групу між Міністерством торгівлі Афганістану та китайським посольством.

Фінансова система Афганістану фактично відрізана від глобального банківського ринку через санкції проти лідерів Талібану, який повернувся до влади у 2021 році. Це, а також скорочення гуманітарної допомоги з боку США, суттєво обмежило надходження доларів до країни.

Втім, за словами Азізі, афгані залишається відносно стабільною валютою, і уряд прагне залучити міжнародні інвестиції, зокрема з боку діаспори, щоб уникнути дефіциту долара.

Нагадаємо:

Афганістан під контролем угрупування "Талібан" став найбільшим імпортером російського борошна у 2024 році, подвоївши закупівлі.

Росія зобов’язалась приймати трудових мігрантів з Афганістану та надавати їм роботу в окремих регіонах країни.