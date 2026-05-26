Удар дронів не зупинив ключовий нафтовий порт РФ на Чорному морі

Ключовий російський експортний нафтовий термінал на Чорному морі, який українські дрони атакували на вихідних, без проблем завантажує сиру нафту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Усі три нафтові причали термінала "Шесхаріс" у чорноморському порту Новоросійськ працюють. Знімки супутникової компанії Planet Labs PBC показують танкери, пришвартовані до причалів у понеділок.

Фото: Bloomberg, European Union

Стабільні потоки сирої нафти з Новоросійська можуть дати певне полегшення світовим ринкам, оскільки Ормузька протока фактично закрита через війну з Іраном.

Новоросійськ — найбільший чорноморський порт Росії з кількома об'єктами для експорту сировинних товарів і генеральних вантажів. Порт неодноразово ставав ціллю українських атак, остання з яких сталася в суботу.

Україна заявила, що її сили атакували термінал "Шесхаріс" і сховище "Грушовая", яке постачає нафту на термінал. Російські регіональні екстрені служби повідомили, що уламки дронів спричинили пожежу на нафтобазі в Новоросійську, а частина також упала на місцевий нафтовий термінал.

Нагадаємо:

Сили оборони повідомили про ураження низки важливих об'єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях та підтвердили зупинку Сизранського НПЗ у Самарській області РФ.

У Росії готують приватизацію частки Новоросійського морського торгового порту, щоб закрити "діру" у федеральному бюджеті, яка вже перевищила річний план більш ніж у 1,5 рази.