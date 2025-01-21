Туреччина може відновити торгівлю з Ізраїлем за умови стабільного миру в Газі – Reuters

У Туреччині заявили про можливість відновлення торгівлі з Ізраїлем, за умови постійного миру у Секторі Гази.

Про це заявив Глава Турецької ради з питань зовнішньоекономічних відносин Наїль Олпак, передає Reuters.

Заява надійшла після початку виконання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

Олпак зазначив, що Туреччина може відновити торгівлю з Ізраїлем, "якщо мир буде постійним".

Нагадаємо:

Туреччина припинила торгівлю з Ізраїлем у 2024 році після початку конфлікту з бойовим угрупуванням ХАМАС. Експортне обмеження почало діяти з 9 квітня.

За словами Міністерства торгівлі Туреччини, причиною зупинки торгівлі став наступ Ізраїлю у секторі Гази та "посилення гуманітарної трагедії".