Туреччина може відновити торгівлю з Ізраїлем за умови стабільного миру в Газі – Reuters
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У Туреччині заявили про можливість відновлення торгівлі з Ізраїлем, за умови постійного миру у Секторі Гази.
Про це заявив Глава Турецької ради з питань зовнішньоекономічних відносин Наїль Олпак, передає Reuters.
Заява надійшла після початку виконання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.
Олпак зазначив, що Туреччина може відновити торгівлю з Ізраїлем, "якщо мир буде постійним".
Нагадаємо:
Туреччина припинила торгівлю з Ізраїлем у 2024 році після початку конфлікту з бойовим угрупуванням ХАМАС. Експортне обмеження почало діяти з 9 квітня.
За словами Міністерства торгівлі Туреччини, причиною зупинки торгівлі став наступ Ізраїлю у секторі Гази та "посилення гуманітарної трагедії".