Три танкери вибухнули в Середземному морі: усі заходили до російських портів

У Середземному морі за місяць сталися три вибухи на нафтових танкерах, які раніше відвідували російські порти.

Про це повідомляє Reuters.

Ці інциденти стали першими за останні десятиліття випадками пошкодження вибухами невійськових суден у центральному Середземномор'ї.

Перший вибух стався 15 лютого на грецькому танкері Seajewel у порту на півночі Італії. Вибух утворив метрову пробоїну в корпусі нижче ватерлінії. Через 20 хвилин на тому ж судні стався ще один вибух, але додаткових пошкоджень він не завдав. Італійська прокуратура вже почала розслідування цього випадку.

Інше судно, яким керує Thenamaris, нафтовий танкер Seacharm, також було пошкоджене вибухом біля турецького середземноморського порту Джейхан.

У третьому інциденті в лютому біля берегів Лівії було пошкоджено танкер для перевезення хімікатів і продуктів під прапором Ліберії Grace Ferrum.

Зазначається, що причини інцидентів поки що невідомі. Всі три судна нещодавно заходили в російські порти, згідно з даними відстеження суден.

Нагадаємо:

У місті Савона на півночі Італії пролунали два вибухи на пришвартованому нафтовому танкері "Seajewel", яке за даними "Української правди" перевозило нафту з Росії в Європу попри санкції.