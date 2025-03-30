Трамп заявив, що йому "байдуже", чи підвищать ціни через мита автовиробники

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не застерігав керівників автомобільної промисловості від підвищення цін, він додав, що йому "все одно", якщо вони це зроблять.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC News, передає Reuters.

Білий дім готувався запровадити нові тарифи на низку споживчих товарів 2 квітня, і цей крок викликав критику з боку міжнародних лідерів та занепокоєння щодо потенційного підвищення цін для споживачів.

Трамп заявив, що його постійні тарифи на автомобілі іноземного виробництва стануть стимулом для заводів, розташованих у США, і висловив упевненість, що цей крок призведе до збільшення продажів автомобілів американського виробництва.

"Я сподіваюся, що вони підвищать ціни, тому що якщо вони це зроблять, люди будуть купувати автомобілі американського виробництва", - сказав Трамп.

Трамп підкреслив, що розглядатиме можливість переговорів щодо тарифів, "якщо люди будуть готові дати нам щось дуже цінне".

Нагадаємо:

Уряд США повідомив іноземних партнерів державної нафтової компанії Венесуели PDVSA про швидке скасування дозволів, які дозволяють їм експортувати венесуельську нафту і побічні продукти.