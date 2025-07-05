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Трамп заявив, що підписав листи про мита до 12 країн

Володимир Тунік-Фриз — 5 липня, 10:55
Трамп заявив, що підписав листи про мита до 12 країн
Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав листи до 12 країн, в яких викладено рівні мит, які мають сплачувати за товари, що експортуються до США, пропозиції "прийняти або відхилити" будуть надіслані в понеділок.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп, виступаючи перед журналістами на борту літака Air Force One під час поїздки до Нью-Джерсі, відмовився назвати країни, про які йдеться, сказавши, що це буде оприлюднено в понеділок.

"Я підписав кілька листів, і вони будуть надіслані в понеділок. Різні суми грошей, різні суми мит", – сказав Трамп

Трамп ще у квітні оголосив про введення 10% базової ставки мита і додаткових сум для більшості країн, деякі з яких досягають 50%.

Однак усі ставки, крім 10% базової, були згодом призупинені на 90 днів, щоб надати більше часу для переговорів з метою укладення угод.

Цей період закінчується 9 липня, хоча Трамп у п'ятницю вранці заявив, що тарифи можуть бути ще вищими — до 70% — і більшість з них набудуть чинності 1 серпня.

Трамп і його найближчі помічники спочатку заявили, що почнуть переговори з десятками країн щодо митних ставок, але президент США розчарувався в цьому процесі після неодноразових невдач з основними торговельними партнерами, включаючи Японію та ЄС.

Нагадаємо:

Всеосяжна торговельна угода між Індією та США може суттєво збільшити експорт південноазійської країни та стимулювати її виробничий сектор, що створить передумови для сталого економічного зростання.

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