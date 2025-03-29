Трамп вимагає, аби іноземні компанії дотримувались його заборон щодо дискримінації

Адміністрація Трампа наказала деяким французьким компаніям, які мають контракти з американським урядом, виконати його указ про заборону програм різноманітності, рівності та інклюзивності.

Про це повідомляє Reuters.

Компаніям було запропоновано підтвердити свою відповідність в анкеті під назвою "Сертифікація щодо відповідності чинному федеральному антидискримінаційному законодавству".

Цей крок відбувається на тлі зростання економічної та політичної напруженості між Сполученими Штатами та Європою після обрання Дональда Трампа на платформі "Америка понад усе".

Американські компанії запровадили політику різноманітності, рівності та інклюзивності, відстежуючи дані про расову та етнічну приналежність і встановлюючи цілі щодо різноманітності.

У Франції світський підхід обмежує такі практики: закони обмежують збір даних, а корпоративні зусилля більше зосереджуються на гендерних та соціально-економічних аспектах.

Французька ділова газета Les Echos, яка вперше повідомила про вимогу пізно ввечері в п'ятницю, заявила, що її розіслало фірмам посольство США в Парижі.

"Повідомляємо, що підписаний президентом Трампом указ 14173 "Про припинення незаконної дискримінації та відновлення можливостей на основі заслуг" поширюється на всіх постачальників і постачальників послуг уряду США, незалежно від їхньої національності та країни, в якій вони працюють", - йдеться в листі, копію якого опублікувала на своєму сайті французька газета Le Figaro.