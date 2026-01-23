Зупинити Волл-Стріт: Трамп видав указ про обмеження купівлі сімейних будинків компаніями

Трамп видав указ про обмеження купівлі житла в США

20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, що має на меті обмежити можливість купувати приватні будинки інвесторам з Волл-Стріт.

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

Трамп дав посадовцям своєї адміністрації та іншим чиновникам 60 днів на створення нових правил для запобігання купівлі односімейних будинків великими інвесторами.

Окрім цього, ці правила мають сприяти продажу таких будинків звичайним громадянам. Ці дії повʼязані із кризою житла в країні.

Згідно з дослідженням CBRE Investment Management, основними причинами кризи є низька пропозиція, високий попит і, як наслідок, стрімке зростання цін на житло.

Reuters повідомляє, що великі фінансові установи мають у своєму розпорядженні близько 450 тис односімейних будинків. Указ Трампа спрямований на розв'язання цього аспекту.

"Купівля та володіння будинком довгий час вважалися вершиною американської мрії та способом для сімей інвестувати та накопичувати багатство на все життя.

Однак через високу інфляцію та процентні ставки, спричинені попередньою адміністрацією, ця американська мрія стає все більш недосяжною для багатьох наших громадян, особливо для тих, хто купує житло вперше" – пише Трамп у своєму указі.

CNBC повідомляє, що така політика також може бути спрямована на підняття рейтингів республіканської партії перед проміжними виборами до Конгресу, що відбудуться в листопаді 2026 року.

