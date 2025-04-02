Трамп сьогодні розгляне остаточну пропозицію щодо продажу TikTok

Президент США Дональд Трамп розгляне в середу 2 квітня остаточну пропозицію щодо продажу TikTok у США до 5 квітня.

Про це повідомляє Reuters.

В Овальному кабінеті відбудеться зустріч за участю віце-президента Джей Ді Венса, міністра торгівлі Говарда Лутніка, радника з національної безпеки Майка Волца і директора національної розвідки Талсі Габбард.

Приватна інвестиційна компанія Blackstone обговорює можливість участі в торгах за американський бізнес TikTok. Іншими некитайськими акціонерами власників Tik Tok ByteDance є Susquehanna International Group і General Atlantic.

Також Американська венчурна фірма Andreessen Horowitz обговорює можливість інвестувати в TikTok в рамках зусиль Трампа, спрямованих на отримання контролю над додатком.

Раніше у неділю Трамп заявив, що угода з ByteDance про продаж додатку для коротких відео, яким користуються 170 мільйонів американців, буде укладена до кінцевого терміну 5 квітня.

У разі невдачі, додаток буде заблокований у США.