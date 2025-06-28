Трамп припиняє торговельні переговори з Канадою: які причини

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю раптово припинив торговельні переговори з Канадою через її податки, спрямовані проти американських технологічних компаній.

Про це повідомляє Reuters.

Дії Трампа передують планам Канади з понеділка почати стягувати раніше прийнятий податок на цифрові послуги з американських технологічних компаній, зокрема Amazon, Meta, Google та Apple.

Податок становить 3% від доходу від цифрових послуг, який компанія отримує від канадських користувачів понад 20 мільйонів доларів за календарний рік, а платежі будуть рахуватись з 2022 року.

"На підставі цього обурливого податку ми цим припиняємо ВСІ переговори про торгівлю з Канадою, що набирає чинності негайно.

Ми повідомимо Канаді про тариф, який вона буде сплачувати за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами Америки протягом наступних семи днів", — заявив Трамп.

Як йдеться у повідомленні, заява Трампа знову занурив відносини між США і Канадою в хаос після періоду відносного спокою, зокрема дружньої зустрічі G7 в середині червня, де Трамп і прем'єр-міністр Канади Марк Карні домовилися укласти нову економічну угоду протягом 30 днів.

У розмові з журналістами в Білому домі Трамп заявив, що переговори з Канадою не будуть відновлені, "поки вони не виправлять свою поведінку", додавши, що США мають "таку владу над Канадою".

Офіс канадського премʼєра Карні відреагував на заяву Трампа, зазначивши, що канадський уряд продовжуватиме брати участь у складних переговорах зі США в інтересах канадських працівників і підприємств.