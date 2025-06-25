Президент США Дональд Трамп пригрозив Іспанії подвоєнням мит, звинувативши її у відмові дотримуватися нових вимог НАТО щодо оборонних витрат.

Про це Трамп заявив під час саміту НАТО в Гаазі, повідомляє Bloomberg.

Дональд Трамп заявив, що Іспанія є "єдиною країною, яка не платить", маючи на увазі нову ціль НАТО — витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону. Ця мета була прийнята під час саміту Альянсу, з розподілом: 3,5% на базові витрати та 1,5% на додаткові оборонні потреби.

"Ми збираємося це компенсувати. Ми ведемо переговори з Іспанією про торговельну угоду. І я серйозно про це", — сказав Трамп.

Іспанія відмовилася підтримати ці цілі, наполягаючи на своєму праві самостійно визначати темпи збільшення оборонних видатків. Прем'єр-міністр Педро Санчес добився винятку, який дозволяє країні уникнути суворої прив'язки до нових меж.

Нагадаємо:

Іспанія витрачає менше 2% ВВП на оборону, тоді як країни НАТО вже кілька років намагаються довести цей показник до цільового рівня. США є найбільшим донором Альянсу, і Трамп традиційно критикував союзників за "безкоштовне" користування захистом НАТО.