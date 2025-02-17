Найбільший вплив на нафтові ціни має Трамп – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час його візиту до Саудівської Аравії йтиметься про ціни на нафту, водночас найважливіші важелі впливу на цей процес має Президент США Дональд Трамп.

Про це глава держави повідомив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, передає Укрінформ.

На запитання, чи порушуватиметься під час візиту питання зниження ціни на нафту, Зеленський відповів: "Я не знаю кому це може вдатися - знизити ціни. Я вважаю, що найбільший ресурс є до цього саме у Президента Трампа, що він найсильніший у цьому напрямку, в енергетиці, і має в руках це. І я думаю, що він, якщо поставив мету, зможе знизити ціни, я хотів би, щоб він зміг.

Президент додав, що згоден із тезою Трампа про те, що війна закінчиться швидше, якщо ціни на нафту упадуть.

"Я, безумовно, з ним погоджуюсь, що це дуже вплине на закінчення війни і можливо, як він каже, війна закінчиться швидше. Я також вважаю, що це прискорить завершення війни і поставить Путіна в слабку ситуацію", - зауважив Зеленський.

Він зазначив, що порушуватиме питання цін на нафту під час візиту в Ер-Ріяд.

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Санкції США проти російського нафтового флоту загрожують серйозними проблемами для експорту країни.