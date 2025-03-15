Італійські профспілки невдоволені скороченням персоналу військових баз США

Італійські профспілки мобілізуються проти можливого скорочення робочих місць для місцевого персоналу на військових базах США, які планують Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск.

Про це повідомляє Reuters.

На території Італії розташовано кілька військових баз, на яких працюють понад 4000 італійських цивільних працівників: кухарі, офіціанти, продавці, а також інженери, архітектори і механіки.

"Якщо ми не отримаємо правдоподібних і чітких відповідей, зрозуміло, що будуть протести, а рано чи пізно і страйк", - заявив профспілковий діяч Uiltucs Анджело Заккарія.

Заккарія, який представляє працівників авіабази Авіано на північному сході Італії, сказав, що до вступу Трампа на посаду на цьому об'єкті вже відбувалися скорочення місцевого персоналу, а у вересні було оголошено про 44 звільнення.

Італійські співробітники на кількох американських базах отримали електронного листа, в якому Департамент ефективності уряду Маска (DOGE) просить федеральних службовців надати список своїх досягнень за тиждень.

Італійським працівникам також заморозили їхні робочі кредитні картки на місяць, починаючи з 2 березня, і повідомили про замороження найму.

"Робітники стурбовані", - сказав Роберто Дель Савіо, представник іншої профспілки, Fisascat-Cisl, на базі Aviano.

"Є елементи, які змушують нас замислитися", - додав він, маючи на увазі електронні листи DOGE і заморожування кредитних карток і найму на роботу.