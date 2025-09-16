Трамп подає позов проти The New York Times, вимагаючи 15 мільярдів доларів

Президент США Дональд Трамп подав позов проти The New York Times, чотирьох її репортерів та видавництва Penguin Random House на суму щонайменше 15 мільярдів доларів, звинувативши їх у наклепі та дезінформації.

Про це повідомляє Reuters.

У позові Трампа згадується серія статей New York Times, одна з яких – редакційна стаття перед президентськими виборами 2024 року, в якій йшлося про те, що він не придатний для посади.

Мова також про книгу, опубліковану Penguin у 2024 році під назвою "Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька і створив ілюзію успіху".

"Відповідачі зловмисно опублікували книгу та статті, знаючи, що ці публікації містять огидні перекручення та вигадки про президента Трампа", — йдеться в позові, поданому в понеділок до окружного суду США, Середній округ Флориди.

Ці публікації зашкодили діловій та особистій репутації Трампа, тим самим завдавши значної економічної шкоди цінності його бренду та значної шкоди його майбутнім фінансовим перспективам, заявили адвокати Трампа в позові.

Позов подано після того, як Трамп погрожував минулого тижня подати до суду на New York Times за публікацію про нібито сексуально відверту записку та малюнок, передані Джеффрі Епштейну.

У своєму дописі Трамп звинуватив газету в брехні про нього, його сім'ю та бізнес, а також про рухи та ідеології, очолювані республіканцями, такі як "Америка перш за все" та "Зробимо Америку знову великою" (MAGA).

Раніше цього року він подав позов проти Wall Street Journal та її власників, включаючи Руперта Мердока, на суму щонайменше 10 мільярдів доларів за публікацію в газеті інформації про те, що його ім'я було вказано в привітанні з днем народження Епштейна в 2003 році.

У липні материнська компанія CBS Paramount погодилася укласти угоду про врегулювання позову, поданого Трампом, в якому він стверджував, що новинна програма CBS «60 Minutes» ввела в оману, відредагувавши інтерв'ю з колишньою віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яке телеканал транслював у жовтні.