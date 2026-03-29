Прибуткові ставки трейдерів перед кроками Трампа викликали питання у юристів

Серія вчасно зроблених ставок перед несподіваними політичними рішеннями президента США Дональда Трампа під час його другого терміну має стати предметом перевірки.

Так вважають опитані Reuters юристи та експерти з ринкового права.

Reuters проаналізувало торгівлю напередодні ключових кроків адміністрації Трампа щодо тарифів, Венесуели та Ірану і виявило щонайменше чотири епізоди, коли поведінка ринку виглядала так, ніби окремі учасники знали про майбутні події заздалегідь.

Йдеться про операції на різних ринках — від опціонів і товарних ф'ючерсів до ринків прогнозів. Експерт з інсайдерської торгівлі з UCLA Ендрю Верстайн назвав такі випадки "вкрай підозрілими", а колишній директор з правозастосування Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США Айтан Гоельман зазначив, що подібні угоди зазвичай привертають увагу регуляторів.

Водночас він зауважив, що правила щодо інсайдерської торгівлі на товарних ринках залишаються складними й не до кінця усталеними.

У Білому домі заявили, що федеральним службовцям заборонено отримувати прибуток із непублічної інформації, і назвали натяки на причетність посадовців бездоказовими та безвідповідальними.

Речник CFTC повідомив Reuters, що агентство постійно відстежує підозрілі угоди разом із біржами, але не уточнив, чи відкривали розслідування саме за цими епізодами. SEC від коментарів відмовилася, а Мін'юст не відповів на запит.

При цьому Reuters зазначає, що частину таких ставок теоретично можна пояснити не витоком інформації, а вдалим збігом, тонким читанням ринку або хеджуванням ризиків.

Однак саме час і масштаб окремих операцій, на думку експертів, роблять їх достатньо нетиповими, щоб перевірити, чи не йшлося про торгівлю на основі закритих урядових даних.

Нагадаємо:

Трейдери зробили ставки на нафту на 580 млн доларів приблизно за 15 хвилин до допису Дональда Трампа про "продуктивні" переговори з Іраном, після якого ціни на нафту різко пішли вниз і зросла волатильність інших активів.