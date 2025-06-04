Закон не писаний: Трамп хоче обійти правила заради критичних ресурсів

Президент США Дональд Трамп готується задіяти надзвичайні повноваження, щоб пришвидшити внутрішнє виробництво критично важливих мінералів і озброєння.

Про це пише Reuters.

Білий дім планує тимчасово скасувати деякі юридичні вимоги, зокрема схвалення Конгресом фінансування проєктів понад 50 млн дол та обмеження на строки їх реалізації.

Йдеться про використання Закону про оборонне виробництво часів Корейської війни, який дозволяє президентові контролювати промисловість у надзвичайних ситуаціях. Очікується, що документ буде опублікований у Федеральному реєстрі в середу.

Це вже другий крок Трампа за останні місяці. У березні він уже активував цей закон для підтримки видобутку мінералів, які потрібні для виробництва побутової техніки, мікрочипів, роботів і зброї.

Рішення пов’язане з тим, що Китай — головний конкурент США — обмежив експорт критичних мінералів у відповідь на торгову війну, що посилило ризики для глобальних ланцюгів постачання.

Нагадаємо:

Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б’ють на сполох: нестача може призвести до зупинки автозаводів уже за кілька тижнів.