Трамп цього тижня "дуже уважно" розгляне можливість введення санкцій проти Росії – Бессент

Українська правда

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Дональда Трампа цього тижня "дуже уважно" розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

Джерело: Бессент в інтерв’ю Fox News

Деталі: Бессент у розмові зі старшим національним кореспондентом Fox News Річем Едсоном заявив, що "всі варіанти залишаються на столі" оскільки російський правитель Володимир Путін продовжив бомбардування України, попри нещодавні переговори про мир.

Пряма мова: "Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше, він у мерзенний, ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що … усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня".

Передісторія: