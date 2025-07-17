Трамп планує встановити мита в розмірі 10% або 15% для понад 150 країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле листи до більш ніж 150 країн, в яких повідомить про те, що мита для них можуть становити 10% або 15%.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми надішлемо повідомлення про оплату більш ніж 150 країнам, і в цьому повідомленні буде вказано, якою буде ставка мита", – заявив Трамп журналістам у середу в Білому домі.

В інтерв'ю Трамп сказав, що ставка "буде, ймовірно, 10 або 15%, ми ще не вирішили".

Президент США висунув низку вимог щодо мит, повідомивши інші країни про нові мита, які почнуть діяти з 1 серпня, якщо вони не зможуть домовитися про кращі умови з США.

"Для більшої частини світу, і зокрема для Азії, яка стикається з найвищими митами, оголошення про ставку може бути сприйняте як позитивне, надаючи певну впевненість меншим країнам із нижчою ставкою, ніж спочатку загрожували", — сказала головний економіст Natixis в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Алісія Гарсія Ерреро.

Ця ставка також сигналізує, що "Трамп усвідомлює, що занадто високі мита є деструктивними", — сказала вона.

Очільник Білого дому залишив країнам можливість укласти угоди, які можуть знизити ці ставки.