На Філіппіни надійшла перша за час блокування Ормузу партія іранської нафти

Філіппіни, які серйозно постраждали від блокади Ормузської протоки, отримали свій перший вантаж іранської сирої нафти з моменту початку порушення логістики у регіоні.

Про це пише Energynewsbeat.co.

Це результат зусилль країни із забезпечення енергії на тлі триваючої волатильності світового ринку нафти.

Згідно з даними відстеження танкерів Kpler та Vortexa, судно, яке перевозило до мільйона барелів, вирушило з іранського острова Харк наприкінці березня.

Танкер виконав перевантаження з судна на судно біля узбережжя Сінгапуру, а приймаючий танкер доставив вантаж на нафтопереробний завод у Батані в середині травня.

Ця партія прибуває в той час, коли Філіппіни—одна з азійських країн, які найбільше постраждали від блокади Ормузської протоки—продовжують стикатися з проблемами постачання.

Перед конфліктом країна постачала приблизно 98% своєї сирої нафти з Близького Сходу. В середині березня країна оголосила національну енергетичну надзвичайну ситуацію через нестачу пального, різке зростання цін та інфляційний тиск.

Генеральна ліцензія Міністерства фінансів США, видана в середині березня, тимчасово дозволила імпорт іранської сирої нафти, завантаженої до 20 березня, надаючи вузьке вікно для таких угод.

Країни Південно-Східної Азії, включаючи Філіппіни, Індонезію, Малайзію та В'єтнам, все частіше звертаються до альтернативних джерел, таких як російська нафта, на тлі тимчасових відстрочок з боку США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент припустив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа може скасувати деякі санкції проти Ірану залежно від того, як розвиватимуться події.

Ф'ючерси на нафту в п'ятницю стабілізувалися, але рухалися до найрізкішого тижневого падіння з початку квітня після повідомлень про те, що США та Іран досягли домовленості щодо можливого продовження припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що перемовники США та Ірану досягли згоди щодо відкриття Ормузької протоки, проте це рішення потребує схвалення вищим політичним керівництвом країн – Дональдом Трампом та Моджтабою Хаменеї.