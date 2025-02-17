Кремация вместо гроба: в РФ растет спрос на дешевые похороны

Россияне все чаще выбирают кремацию вместо традиционного захоронения из-за значительного подорожания ритуальных услуг на фоне большой войны против Украины.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В крупных городах РФ количество кремаций достигает 60-70% от всех захоронений, ведь этот вариант обходится дешевле. Если средняя стоимость кремации составляет около 210 долл (19 000 - 20 000 рублей), то похороны на кладбище стоят минимум в полтора раза больше.

Одним из ключевых факторов экономии стал резкий рост цен на гробы. По данным Росстата, в октябре 2024 года средняя стоимость гроба в РФ достигла 87 долл (7 700 рублей), тогда как в январе 2022 года она составляла всего 47 долл (4 400 рублей). За два года цены на гробы выросли почти вдвое.

Расходы на копание могил тоже выросли на 30% с начала полномасштабного вторжения. Из-за подорожания традиционных ритуальных услуг в РФ возникло новое явление - "кремационная миграция", когда родственники вынуждены ехать в соседние регионы в поисках более дешевых вариантов.

Напомним:

Стоимость изготовления гроба в РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину подскочила на 74%.