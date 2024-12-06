Товарообіг між Україною та Південною Кореєю в агросекторі становить 200 мільйонів доларів

Україна постачає до Республіки Корея кукурудзу, пшеницю, соняшникову олію; товарообіг між країнами в агросекторі становить 200 млн дол на рік.

Про це повідомляє Мінагрополітки.

"Нині товарообіг між Україною та Республікою Корея в агросекторі складає лише 200 млн дол. на рік. Україна постачає кукурудзу, пшеницю, соняшникову олію. Тому є перспективи для розширення співпраці в галузі глибинної агропереробки", - зазначив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Український міністр наголосив, що тонна української агропродукції на експорт коштує 309 дол, в Італії — 2970 дол, а в Польщі - 1560 дол. Тож для більшої конкурентоспроможності на світовому ринку та здорожчання експорту важливо перейти на глибинну переробку. Він висловив готовність до розширення співпраці в агросекторі з Республікою Корея, яка має гарний досвід в сфері переробки.

Під час зустрічі сторони також окреслили інші можливості співпраці. Зокрема, в Україні швидко розвиваються виробництво їжі швидкого приготування, а Кореї вже є досвід, а також сучасні технології.

Зі свого боку, представники Республіки Корея висловили готовність підтримувати Україну та розширювати співпрацю в сільськогосподарському секторі.