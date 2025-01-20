Трамп зібрав рекордні 250 мільйонів доларів на інавгурацію – ABC
Трамп зібрав на свою інавгурацію рекордні 250 мільйонів доларів пожертвувань. До збору долучились провідні технологічні компанії, криптоінвестори та банки.
Про це повідомляє ABC News із посиланням на джерела.
Збори здійснювались в межах офіційного Інавгураційного комітету Трампа-Венса, а також інших великих фандрейзингових компаній Трампа.
Гроші зібрані у 2025 році перевищили суму його першої інавгураційної кампанії 2017 року, яка зібрала 107 млн дол.
У своїй кампанії Трамп отримав значні пожертви від технологічних гігантів: по 1 мільйону доларів від Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber.
Для Meta участь у зборі на інавгурацію стала першою. Apple, Amazon, Google і Microsoft робили внески і на попередні президентські інавгурації.
Як повідомляє ABC, Інавгураційний комітет Трампа також отримав великі пожертви від криптовалютної індустрії, зокрема 5 мільйонів доларів від Ripple, 2 мільйони доларів від Robinhood і 1 мільйон доларів від Coinbase.
Інші великі корпорації, які раніше жертвували кошти на президентські інавгурації, також зробили пожертви і цього разу, зокрема Bank of America та Boeing.
Нагадаємо:
Президент США Джо Байден планує написати лист новообраному президенту Дональду Трампу перед тим, як покине свій пост.