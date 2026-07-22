Безосу запропонували придбати частку в ФК Liverpool – Sky News

Засновнику Amazon Джеффу Безосу запропонували приєднатися до консорціуму інвесторів, який веде переговори щодо придбання міноритарної частки в англійському футбольному клубі Liverpool.

Про це пише Sky News із посиланням на джерела.

За даними видання, Безос провів переговори щодо приєднання до групи інвесторів на чолі з Амітом Бхатією, зятем індійського металургійного магната Лакшмі Міттала. За словами джерела, Безос наразі не впевнений, чи варто йому інвестувати в ФК.

За оцінками американського Forbes, статки Безоса сягають майже 257 млрд дол., що робить його четвертою найбагатшою людиною у світі. Раніше він розглядав пропозиції щодо придбання двох команд НФЛ Seattle Seahawks та Washington Commanders, але жодної угоди так і не уклав.

"Якщо Безос все-таки вирішить інвестувати у Liverpool, це все одно стане несподіваним кроком", – зазначає видання.

Наразі клубом володіє Fenway Sports Group (FSG), очолювана американцем Джоном Генрі. Про переговори між консорціумом Бхатії та FSG, в рамках яких клуб оцінюється щонайменше в 6 млрд дол., вперше повідомила у вівторок Financial Times.

На початку цього тижня Бхатія відмовився від контролю над своєю часткою в клубі Queens Park Rangers, що виступає в англійському Чемпіоншипі, щоб відкрити шлях для потенційної інвестиції у Liverpool. Попередньо, Бхатія розраховує оформити покупку 30% акцій клубу.

"Незрозуміло, чи придбання "стратегічної міноритарної частки" відкриє шлях до довгострокової зміни контролю над клубом, хоча аналітики вже роками припускають, що FSG рано чи пізно прагнутиме повного продажу ФК", – додає Sky News.

Представник консорціуму Бхатії відмовився коментувати виданню можливу інвестицію Безоса.

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