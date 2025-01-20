Трамп собрал рекордные 250 миллионов долларов на инаугурацию - ABC

Трамп собрал на свою инаугурацию рекордные 250 миллионов долларов пожертвований. К сбору присоединились ведущие технологические компании, криптоинвесторы и банки.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Собрание осуществлялось в рамках официального Инаугурационного комитета Трампа-Вэнса, а также других крупных фандрейзинговых компаний Трампа.

Деньги собранные в 2025 году превысили сумму его первой инаугурационной кампании 2017 года, которая собрала 107 млн долл.

В своей кампании Трамп получил значительные пожертвования от технологических гигантов: по 1 миллиону долларов от Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber..

Для Meta участие в сборе на инаугурацию стало первым. Apple, Amazon, Google и Microsoft делали взносы и на предыдущие президентские инаугурации.

Как сообщает ABC, Инаугурационный комитет Трампа также получил крупные пожертвования от криптовалютной индустрии, в частности 5 миллионов долларов от Ripple, 2 миллиона долларов от Robinhood и 1 миллион долларов от Coinbase.

<Другие крупные корпорации, которые ранее жертвовали средства на президентские инаугурации, также сделали пожертвования и в этот раз, в частности Bank of America и Boeing.

Напомним:

Президент США Джо Байден планирует написать письмо новоизбранному президенту Дональду Трампу перед тем, как покинет свой пост.