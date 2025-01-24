Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans

Тайванські інвестори придбали рекордні обсяги американських активів у 2024 році

Олексій Артемчук — 24 січня, 09:28
Тайванські інвестори придбали рекордні обсяги американських активів у 2024 році
Getty Images

Роздрібні торговці Тайваню купили чисту рекордну суму американських активів минулого року, оскільки домогосподарства виходять за рамки традиційних страхових продуктів у пошуках більш високих прибутків.

Про це пише Bloomberg.

Роздрібні інвестори придбали близько 105,5 млрд тайванських доларів (3,2 млрд доларів) в американські акції, біржові фонди та облігації у 2024 році, що є історичним максимумом, згідно з даними Тайванської асоціації цінних паперів.

Притоки тайванських інвестицій у три американські активи також досягли рекордних рівнів минулого року.

Переорієнтація на іноземні інструменти відбувається і в інших частинах Азії. В Японії попит роздрібних інвесторів на іноземні акції тисне на єну, додаючи до ризиків зниження, спричинених митами Дональда Трампа та великим розривом у процентних ставках зі США.

Тайвань інвестиції

інвестиції

Тайванські інвестори придбали рекордні обсяги американських активів у 2024 році
Інвестиційні можливості в Україні: як обрати найкращу стратегію
Як розвиток квантових технологій впливатиме на інвестиційний ринок

Останні новини