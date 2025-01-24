Тайваньские инвесторы приобрели рекордные объемы американских активов в 2024 году

Розничные торговцы Тайваня купили чистую рекордную сумму американских активов в прошлом году, поскольку домохозяйства выходят за рамки традиционных страховых продуктов в поисках более высоких доходов.

Об этом пишет Bloomberg.

Розничные инвесторы приобрели около 105,5 млрд тайваньских долларов (3,2 млрд долларов) в американские акции, биржевые фонды и облигации в 2024 году, что является историческим максимумом, согласно данным Тайваньской ассоциации ценных бумаг.

Притоки тайваньских инвестиций в три американских актива также достигли рекордных уровней в прошлом году.

Переориентация на иностранные инструменты происходит и в других частях Азии. В Японии спрос розничных инвесторов на иностранные акции давит на иену, добавляя к рискам снижения, вызванных пошлинами Дональда Трампа и большим разрывом в процентных ставках с США.