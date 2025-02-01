Тарифи Трампа можуть порушити торгівлю США на $2,1 трлн

Нові тарифи у 25% на товари з Мексики та Канади та 10% на товари з КНР потенційно можуть порушити річний обсяг торгівлі на понад 2,1 трильйона доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає Reuters, очікується, що президент США Дональд Трамп в суботу 1 лютого підпише указ про введення нових високих тарифів у розмірі 25% на товари з Мексики і Канади і 10% на імпорт з Китаю.

Трамп, однак, згадав про потенційне виключення для нафти з Канади, заявивши, що ставка тарифу становитиме 10% порівняно з 25%, запланованими для іншого канадського імпорту.

Вважалось, що ці кроки спрямовані на те, щоб підштовхнути Канаду, Мексику та КНР до рішучих дій щодо припинення потоку фентанілу і хімічних речовин-прекурсорів в США, а також на припинення перетину нелегальними іммігрантами південних і північних кордонів США.

Але під час спілкування з журналістами в Білому домі Трамп відкинув думку про те, що його тарифні погрози були лише інструментом торгу.

"Ні, це не так... у нас великий (торговий) дефіцит, як ви знаєте, з усіма трьома", – сказав президент США.

Нові обмеження США потенційно можуть порушити річний обсяг торгівлі на суму понад 2,1 трильйона доларів.

Трамп визнав, що високі мита можуть призвести до підвищення витрат для споживачів і що його дії можуть спричинити перебої в короткостроковій перспективі, але сказав, що його не турбує їхній вплив на фінансові ринки.

Президент Національної ради з питань зовнішньої торгівлі, яка представляє інтереси найбільших американських компаній Джейк Колвін заявив, що сильніші тарифи проти ключових торгівельних партнерів США "можуть вплинути на вартість і доступність усього - від авокадо до кондиціонерів і автомобілів - і ризикує змістити фокус наших відносин від конструктивного діалогу".

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри накласти мита на продукцію із країн ЄС.