Тарифы Трампа могут нарушить торговлю США на $2,1 трлн

Новые тарифы в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% на товары из КНР потенциально могут нарушить годовой объем торговли на более 2,1 триллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает Reuters, ожидается, что президент США Дональд Трамп в субботу 1 февраля подпишет указ о введении новых высоких тарифов в размере 25% на товары из Мексики и Канады и 10% на импорт из Китая.

<Трамп, однако, упомянул о потенциальном исключении для нефти из Канады, заявив, что ставка тарифа будет составлять 10% по сравнению с 25%, запланированными для другого канадского импорта.

Считалось, что эти шаги направлены на то, чтобы подтолкнуть Канаду, Мексику и КНР к решительным действиям по пресечению потока фентанила и химических веществ-прекурсоров в США, а также на пресечение пересечения нелегальными иммигрантами южных и северных границ США.

Но во время общения с журналистами в Белом доме Трамп отверг мысль о том, что его тарифные угрозы были лишь инструментом торга.

"Нет, это не так... у нас большой (торговый) дефицит, как вы знаете, со всеми тремя", - сказал президент США.

Новые ограничения США потенциально могут нарушить годовой объем торговли на сумму свыше 2,1 триллиона долларов.

Трамп признал, что высокие пошлины могут привести к повышению затрат для потребителей и что его действия могут вызвать перебои в краткосрочной перспективе, но сказал, что его не беспокоит их влияние на финансовые рынки.

Президент Национального совета по вопросам внешней торговли, который представляет интересы крупнейших американских компаний Джейк Колвин заявил, что более сильные тарифы против ключевых торговых партнеров США "могут повлиять на стоимость и доступность всего - от авокадо до кондиционеров и автомобилей - и рискует сместить фокус наших отношений от конструктивного диалога".

Напомним:

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