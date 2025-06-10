Мировая экономика вырастет медленнее всего с 2008 года

Всемирный банк снизил прогноз роста глобального ВВП на 2025 год до 2,3%, ссылаясь на усиление торговых барьеров и неопределенности.

Об этом пишет Reuters.

Во вторник Всемирный банк снизил прогноз глобального роста на 2025 год на 0,4 процентного пункта - до 2,3%. Причинами стали растущее торговое напряжение, тарифная политика США и общая неопределенность в мировой экономике.

Издание отмечает, что это будет самый медленный рост вне периодов рецессии с 2008 года.

Снижение коснулось почти 70% экономик, в частности США, Китая, стран Европы и развивающихся регионов. В отчете отмечается, что средний рост мирового ВВП к 2027 году достигнет лишь 2,5% - самого низкого уровня за последние шесть десятилетий.

Всемирный банк предупредил, что дополнительное повышение тарифов на 10 п.п. со стороны США и ответные действия других стран могут снизить прогноз на 2025 год еще на 0,5 п.п. Торговое напряжение уже привело к падению объемов мировой торговли: рост в 2025 году ожидается на уровне 1,8%, тогда как в 2024 году - 3,4%.

Инфляция в мире будет оставаться повышенной - 2,9% в 2025 году. Это обусловлено как тарифной политикой, так и ограниченным предложением на рынке труда. Всемирный банк отмечает, что риск глобальной рецессии остается ниже 10%.

Прогнозы для США были снижены больше всего - до 1,4% в 2025 году, а в еврозоне и Японии - до 0,7%. Прогнозы для развивающихся стран также ухудшились - до 3,8%.

Отдельно в отчете указано, что больше всего пострадают бедные страны. К 2027 году ВВП на душу населения в них будет на 6% ниже уровня до пандемии, и им понадобится до двух десятилетий, чтобы полностью восстановиться.