Світові ціни на масло підскочили до історичного максимуму — ООН

Світові ціни на вершкове масло зростають чотирнадцятий місяць поспіль і в листопаді досягли нового рекордного максимуму.

Про це повідомляють у щомісячному звіті продовольчої організації ООН (ФАО).

Зростання цін пов'язане з сильним внутрішнім та міжнародним попитом на тлі обмежених запасів, особливо у Західній Європі, пояснюють у ФАО.

У країнах Євросоюзу масло подорожчало майже на 50% з початку 2024 року. У листопаді ф'ючерси на вершкове масло на основному біржовому майданчику Європейської енергетичної біржі торгувалися на рівні 7900 євро за тонну. Рекорд ціни був зафіксований наприкінці вересня – 8260 євро на тонну.

Подорожчання масла також пов'язане зі зростанням світових цін на молоко через падіння виробництва у Європі. Частково негативний ефект компенсується збільшенням виробництва в Океанії.

Ціни на сир також зросли, що відображає обмежені можливості для задоволення дедалі більшого імпортного попиту, додають у ФАО.

Зростають ціни й на рослинні олії — пальмову, рапсову, соєву та соняшникову, — досягнувши максимуму з 2022 року. Подорожчання пов'язане зі скороченням світових постачань.

Через зростання цін на молочні продукти та олії Індекс продовольчих цін ФАО (FFPI) досяг найвищого значення з квітня 2023 року – 127,5 пунктів у листопаді 2024 року.

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Нагадаємо:

В Україні дорожчають молочні продукти. Це пов'язано зі зростанням цін на сировину та витрат на виробництво.

Пальмова олія зростає третій день поспіль до найвищого рівня за останні два роки завдяки високому попиту на тлі побоювань щодо скорочення пропозиції.

У жовтні показник світових цін на продовольство досяг найвищого рівня за останні 18 місяців, що було спричинено різким зростанням котирувань на рослинні олії.