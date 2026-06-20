Танкерам назвали безпечний коридор для проходу через Ормуз

Судна можуть проходити Ормузьку протоку південним маршрутом удень або вночі з увімкненими транспондерами.

Про це заявив Joint Maritime Information Center, пише агентство Bloomberg.

"Морякам повідомляють, що вони можуть проходити південним маршрутом удень або вночі з увімкненим AIS, працюючими радарами, увімкненими ходовими вогнями та звичайним використанням VHF", — заявив JMIC.

У центрі також зазначили, що координація з підрозділом ВМС США для підтримки судноплавства в регіоні не є обов'язковою, хоча суднам рекомендують підтримувати такий зв'язок.

JMIC водночас попередив про можливі затори й ризик мін у протоці. За його даними, очікуються операції з розмінування, хоча раніше ВМС США заявляли, що південний маршрут вільний від мін.

Оновлена рекомендація з'явилася після того, як американські військові раніше цього тижня радили суднам проходити Ормуз "у темному режимі", тобто з вимкненими транспондерами, і віддавати перевагу нічним проходам.

Нагадаємо:

Пакистан повідомив про міну в районі Ормузької протоки й закликав судна проходити ділянку з особливою обережністю, попри оголошену угоду США та Ірану про нормалізацію судноплавства.

Іран обмежив прохід через Ормузьку протоку, заявивши, що судна не можуть її перетинати без його дозволу, а також повинні дотримуватися встановленого маршруту вздовж узбережжя Ірану.

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.