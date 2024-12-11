Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg

Бізнесмен Ілон Маск став першою людиною, чиї статки сягнули 400 мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg.

Останнім каталізатором став інсайдерський продаж акцій його компанії SpaceX, який збільшив статки Маска приблизно на 50 мільярдів доларів "одним махом" до 439,2 млрд доларів, згідно з Bloomberg Billionaires Index.

Статки Маска різко зросли з кінця 2022 року. Але особливо стрімко вони зросли після перемоги на виборах у США Дональда Трампа минулого місяця - Маск став його найвідомішим політичним донором і прихильником. Його статки зросли на 66% після перемоги Трампа.

Акції Tesla Inc. зросли приблизно на 65% порівняно з передвиборчим періодом, завдяки очікуванням, що Трамп прискорить впровадження безпілотних автомобілів і скасує податкові пільги для електромобілів, які допомагають конкурентам Tesla. Очікується, що Маск відіграватиме ключову роль у новій адміністрації як співголова новоствореного Департаменту урядової ефективності.

Тим часом вартість його стартапу в галузі штучного інтелекту xAI зросла більш ніж удвічі з моменту останнього залучення коштів у травні до 50 мільярдів доларів, а Wall Street Journal писала минулого місяця, що перемога Трампа допомогла викликати новий інтерес до нього.

У середу SpaceX та її інвестори домовилися про купівлю акцій на суму 1,25 млрд дол. Ця угода, яка оцінює компанію з освоєння космосу приблизно в 350 мільярдів доларів, робить SpaceX найдорожчим приватним стартапом у світі.

Компанія заробляє більшу частину своїх грошей на контрактах з урядом США і, ймовірно, може розраховувати на більшу підтримку за адміністрації Трампа. Новообраний президент у своїх передвиборчих промовах високо оцінив бачення Маска щодо відправки астронавтів на Марс і приєднався до Маска на запуску SpaceX в Техасі незабаром після виборів.

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