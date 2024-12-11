Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $400 миллиардов – Bloomberg

Бизнесмен Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло 400 миллиардов долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Последним катализатором стала инсайдерская продажа акций его компании SpaceX, которая увеличила состояние Маска примерно на 50 миллиардов долларов "одним махом" до 439,2 млрд долларов, согласно Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Маска резко выросло с конца 2022 года. Но особенно стремительно оно выросло после победы на выборах в США Дональда Трампа в прошлом месяце - Маск стал его самым известным политическим донором и сторонником. Его состояние выросло на 66% после победы Трампа.

Акции Tesla Inc. выросли примерно на 65% по сравнению с предвыборным периодом, благодаря ожиданиям, что Трамп ускорит внедрение беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla. Ожидается, что Маск будет играть ключевую роль в новой администрации как сопредседатель вновь созданного Департамента правительственной эффективности.

Между тем стоимость его стартапа в области искусственного интеллекта xAI выросла более чем вдвое с момента последнего привлечения средств в мае до 50 миллиардов долларов, а Wall Street Journal писала в прошлом месяце, что победа Трампа помогла вызвать новый интерес к нему.

В среду SpaceX и ее инвесторы договорились о покупке акций на сумму 1,25 млрд долл. Эта сделка, которая оценивает компанию по освоению космоса примерно в 350 миллиардов долларов, делает SpaceX самым дорогим частным стартапом в мире.

Компания зарабатывает большую часть своих денег на контрактах с правительством США и, вероятно, может рассчитывать на большую поддержку при администрации Трампа. Новоизбранный президент в своих предвыборных речах высоко оценил видение Маска по отправке астронавтов на Марс и присоединился к Маску на запуске SpaceX в Техасе вскоре после выборов.

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