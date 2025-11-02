Китай призупиняє частину обмежень на рідкісноземельні метали

Білий дім повідомив, що Китай фактично призупинить дію додаткових експортних контролів на рідкоземельні метали та припинить розслідування щодо компаній США у напівпровідниковому ланцюжку постачання.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Білий дім оприлюднив деталі торговельної угоди, якої цього тижня досягли президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін, аби знизити напругу між двома найбільшими економіками світу.

Згідно з угодою, Китай видасть загальні ліцензії на експорт рідкоземів, галію, германію, сурми та графіту "для користі американських кінцевих споживачів і їхніх постачальників по всьому світу", що фактично означає зняття контролів, запроваджених у квітні 2025-го та жовтні 2022-го.

Вашингтон своєю чергою продовжить паузу на частину так званих "дзеркальних" тарифів Трампа ще на рік і припинить плани запровадження 100% мита на китайський експорт до США, яке загрожувало з листопада.

Також Білий дім продовжить дію окремих винятків із тарифів за розділом 301: їхній термін, що мав сплинути 29 листопада 2025 року, подовжать до 10 листопада 2026-го.

За домовленістю, Китай призупиняє широкі обмеження на магніти з рідкоземів в обмін на згоду США відкрутити назад розширення експортних обмежень проти китайських компаній.

Нагадаємо:

США на рік призупинять дію нових обмежень, які значно розширили кількість китайських компаній, що стикаються з жорсткими обмеженнями на доступ до американських технологій.