США втратять понад 12 мільярдів доларів від туризму у 2025 році — найбільше падіння у світі

США можуть стати єдиною країною, яка цього року зазнає падіння доходів від туризму розміром 12,5 мільярда доларів.

Про це пише Bloomberg.

За оцінками Світової ради з питань туризму і подорожей (WTTC), витрати іноземних туристів у 2025 році зменшаться на 7% — до менш ніж 169 мільярдів дол, що на 12,5 мільярда менше, ніж роком раніше.

"Інші країни розстилають туристам червону доріжку, а США, здається, вішають на двері табличку 'зачинено'", — заявила президентка WTTC Джулія Сімпсон.

З 184 країн, які аналізували WTTC спільно з Oxford Economics, тільки США прогнозують втрату прибутку від туризму. Причинами експерти називають затяжні COVID-обмеження, зміцнення долара, а також політичну риторику, що відштовхує іноземців. У березні 2025 року кількість туристів із Великої Британії знизилася на 15%, з Німеччини — на 28%, з Південної Кореї — на 15%, а з інших ключових країн — на 24–33%.

За словами Сімпсон, туризм у США приносить 2,6 трильйона дол і становить 9% економіки, створює 20 мільйонів робочих місць і генерує 7% податкових надходжень. Але нині країна втрачає позиції навіть у порівнянні з Індією, Китаєм та Європою.

Особливо сильно втрати вдарять по великих туристичних центрах, зокрема Нью-Йорку, який очікує на 800 тисяч менше іноземних відвідувачів і 4 мільярди дол втрат. Туристичні регіони вздовж канадського кордону також повідомляють про суттєве падіння бронювань.

Водночас уряд розглядає підвищення вартості системи ESTA, що дозволяє безвізовий в’їзд — з 21 до 40 дол. Сімпсон попереджає: "Це лише ще більше відлякає мандрівників".