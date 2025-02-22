Ірак відновить експорт курдської нафти на тлі тиску США – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа чинить тиск на Ірак, щоб дозволити відновити експорт курдської нафти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

США пропонують Іраку відновити транзит нафти із автономного регіону країни Курдистан, або опинитись під тиском санкцій.

Метою є заміна іранської нафти. від якої США відмовиться у межах політики максимального тиску на Тегеран. Адміністрація Трампа заявила, що хоче ізолювати Іран від світової економіки і позбавити його доходів від експорту нафти, щоб уповільнити розробку ядерної зброї.

Нещодавно міністр нафти Іраку зробив несподівану заяву, що експорт з Курдистану відновиться наступного тижня. Це означатиме кінець майже дворічної суперечки, яка призвела до скорочення потоків понад 300 000 барелів на добу (б/д) курдської нафти через Туреччину на світові ринки.

Джерела Reuters повідомили, що зростаючий тиск з боку нової адміністрації США був ключовим фактором, що спричинив оголошення відновлення експорту.

При цьому, радник прем'єр-міністра Іраку заперечив у своїй заяві загрозу санкцій або тиску на уряд під час його спілкування з адміністрацією США.