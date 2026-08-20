США таємно проводять через Ормуз до 20 танкерів за ніч – Axios

Американські військові кілька тижнів організовують прохід танкерів через південний канал Ормузької протоки: щоночі ним в обох напрямках проходять 15-20 суден, стверджують американські посадовці.

Про це пише Axios з посиланням на двох посадовців США, обізнаних з операцією.

За їхніми словами, таким маршрутом із Перської затоки зараз вивозять близько 10 млн барелів нафти на добу – приблизно половину довоєнного обсягу.

Американські військові не лише супроводжують завантажені танкери на вихід. Вони також проводять через протоку порожні судна, які завантажуються нафтою у країнах Перської затоки та повертаються тим самим маршрутом.

Судна рухаються вночі великими групами: окремо формують колону на вихід із затоки та окремо – на вхід. Маршрут проходить південним каналом уздовж узбережжя Оману, а винищувачі ВПС США прикривають танкери від іранських дронів і крилатих ракет.

За даними Axios, операцію координує спеціальна група зі штаб-квартири армії США у Форт-Бреггу в Північній Кароліні разом із партнерами Вашингтона в країнах Перської затоки.

Нагадаємо:

20 серпня Reuters повідомив, що видимий рух через Ормузьку протоку залишається низьким: у середу Kpler зафіксував дев'ять проходів товарних суден – стільки ж, скільки днем раніше.

До початку війни через Ормузьку протоку проходили нафтові потоки, еквівалентні приблизно п'ятій частині світового споживання. Нинішні обсяги залишаються значно нижчими за довоєнні.