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США таємно проводять через Ормуз до 20 танкерів за ніч – Axios

Артур Крижний — 20 серпня, 12:25
США таємно проводять через Ормуз до 20 танкерів за ніч – Axios
Ілюстративне фото
Фото: Getty Images

Американські військові кілька тижнів організовують прохід танкерів через південний канал Ормузької протоки: щоночі ним в обох напрямках проходять 15-20 суден, стверджують американські посадовці.

Про це пише Axios з посиланням на двох посадовців США, обізнаних з операцією.

За їхніми словами, таким маршрутом із Перської затоки зараз вивозять близько 10 млн барелів нафти на добу – приблизно половину довоєнного обсягу.

Американські військові не лише супроводжують завантажені танкери на вихід. Вони також проводять через протоку порожні судна, які завантажуються нафтою у країнах Перської затоки та повертаються тим самим маршрутом.

Судна рухаються вночі великими групами: окремо формують колону на вихід із затоки та окремо – на вхід. Маршрут проходить південним каналом уздовж узбережжя Оману, а винищувачі ВПС США прикривають танкери від іранських дронів і крилатих ракет.

За даними Axios, операцію координує спеціальна група зі штаб-квартири армії США у Форт-Бреггу в Північній Кароліні разом із партнерами Вашингтона в країнах Перської затоки.

Нагадаємо:

20 серпня Reuters повідомив, що видимий рух через Ормузьку протоку залишається низьким: у середу Kpler зафіксував дев'ять проходів товарних суден – стільки ж, скільки днем раніше.

До початку війни через Ормузьку протоку проходили нафтові потоки, еквівалентні приблизно п'ятій частині світового споживання. Нинішні обсяги залишаються значно нижчими за довоєнні.

США Ормузька протока

Ормузька протока

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